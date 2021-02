Потримовка женом хтори жадаю войсц до швета бизниса

КУЛА – Новосадске Здруженє „Бизнис на запеткохˮ хторе активно промовує женске поднїмательство, вовторок 2. фебруара у Кули и Руским Керестуре представело свою роботу як проєкт Women Biznis Hub.

Слово о ИПА проєкту прейґгранїчного сотруднїцтва помедзи Сербию и Горватску. Проєкт понука потримовку женом хтори жадаю, у сотруднїцтве зоз Здруженьом и з локалну самоуправу, войсц до швета поднїмательства, и на тот спсоб цо єдноставнєйше и безпечнєйше започац власну роботу.

Попри представнїкох Општини Кула и Локалней акцийней ґрупи Шерцо Бачкей, на схадзкох були присутни и здруженя женох зоз Руского Керестура и Кули, як и початнїци у бизнису.

