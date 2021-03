Почала акция збераня помоци

СРИМСКА МИТРОВИЦА – На другу нєдзелю вельконоцного поста, як цо євангелия дава приклад штирох хлопох котри помагаю однятому котрого Исус вилїчел кед видзел их закладанє и виру, так и вирни у парохиї у Сримскей Митровици ришели помогнуц єдни другим.

З тей нагоди предлужена акция за найзагроженших у митровацкей парохиї котрей припадаю ище 10 околни валали. До акциї перши ше зоз вельку помоцу одволал Неґован Пелич котри и єден од активних членох нашого Каритасу. Тей недзелї вон и ище даскелї активни парохиянки, принєсли свою помоц котру познєйше розвеже особом у потреби.

