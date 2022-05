Почала вибудов парохиялного будинку

БЕРКАСОВО – Почали роботи на вибудови нового парохиялного будинку и потераз виляти фундаменти за пиньвицу, а роботи ше далєй предлужую.

По словох пароха о. Владимира Еделинския Миколки, роботи би мали буц закончени за 50 роботни днї, точнєйше була би закончена перша фаза вибудови зоз кладзеньом будинка под закрице.

Нови будинок будзе мац коло 150 квадратни метери за биванє пароха и його фамелиї, а тиж будзе и пасторална часц односно сала зоз санитарним ґузлом поверхносоци коло 80 квадратни метери.

Роботи окончує будовательне подприємство „ЛМТ“ зоз Шиду хторе будовало и Пасторални центер у Бикичу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)