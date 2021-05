Почала диґитализация перших виданьох „Руского слова”

НОВИ САД – НВУ „Руске слово” почало системске диґитализованє своїх шицких виданьох од 1945. року. На початку буду диґитализовани перши числа новинох, часописох и авторских кнїжкох.

Перше число новинох „Руске слово” од 15. юния 1945. року у ПДФ формату можеце зняц на ТИМ ЛИНКУ и пречитац колумну „Анатомия нашого часу” главного и одвичательного редактора Ивана Сабадоша, пошвецену першому числу новинох.

У идуцих виданьох новинох „Руске слово” годни сце пречитац о перших числох часописох „Заградка”, „Шветлосц” и МАК, як и о кнїжкох на сайту ruskeslovo.com у рубрики БЛОҐ, а годни сце зняц и тоти видня у диґиталней форми.

Диґитализованє перших виданьох часц означованя 75-рочнїци НВУ „Руске слово”, а рубрика на сайту ДИҐИТАЛИЗАЦИЯ часц новоствореного з нагоди ювилею „Документацийного центру НВУ ‘Руске слово’”.

Шицки перши виданя на концу буду твориц интерактивну виставу „Жива библиотека НВУ ‘Руске слово’”, котру наша установа и єй редакторе требали представиц „уживо” з нагоди рочнїци ище у януаре на означованю Националного швета Руснацох. Наявене же Националне швето Руснацох будзе отримане док ше здобуду одвитуюци епидемиолоґийни условия.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)