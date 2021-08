РУСКИ КЕРЕСТУР – Парохийни Каритас и того року запровадзел акцию Школски прибор у хторей ше пред початком нового школского року збера помоц за школски дзеци з фамелийох у потреби.

У акциї мож участвовац зоз дарованьом школского прибору або пенєжно. Шицко тото мож придац волонтером Каритасу, або на парохию.

Волонтере Каритасу дзекую шицким цо ше одволаю на тоту акцию, котра ше указалa як велька и значна помоц школяром у потреби пред початком нового школского року.

