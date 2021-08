Почала „Коцурска жатва”

КОЦУР – Вчера, 6. авґуста, почала тогорочна манифестация жридловей фолклорней творчосци Руснацох „Коцурска жатва” у Коцуре.

Перша провадазаца програма першого дня манифестациї отримана у просторийох коцурского Етно клубу „Одняте од забуца”. Предсидателька КУД „Жатва” Мелания Мали отворела манифестацию и привитала шицких присутних, а числени нащивителє и почитователє уметносци мали нагоду опатриц виставу скулптурох Милорада Правульца. О його творчосци на початку вистави бешедовала и академска уметнїца Тамара Барановски, як и коцурски визначни уметнїк Силвестер Макаї.

После вистави, подпредсидателька КУД „Жатва” Весна Раґаї-Цап присутней публики наявела и госца зоз Израелу пана Душана Михалека, котри з тей нагоди отримал викаладанє на тему „Драга мацери Божей”, а бешедовал и о жеми у котрей, як визначела Раґаї-Цап, пан Михалек жиє остатнї трицец роки.

Друга провадзаца програма облапяла виставу старих фотоґрафийох котри були поставени у центру валала, на площи опрез клубу „Оаза”. На фотоґрафийох були приказани предходних рокох отримани манифестациї „Коцурска жатва”, та ше числени нащивителє могли здогаднуц як тот коцурски фестивал випатрал дакеди и як ше з часом розвивал.

Перши дзень „Коцурскей жатви” ше закончел зоз змистом за младших нащивительох под назву „Жатва за младих” у клубу „Оаза”. За добру атмосферу ше постарал Ди-джей Кристиан, а млади уживали у забавним вечару, сумированю упечаткох и друженю до позних годзинох.

