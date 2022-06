ШИД – Почало санированє старей (завалєней) пиньвици у дворе Лєтнєй владическей резиденциї хтора отворена ище у маю 2014. року кед було барз вельо дижджу, а рок бул познати по вельких вилївох рикох.

Завалєна пиньвица грожела часци будинка, такволаному анексу, у хторим санитарни ґузел и, дзекуюци средством хтори обезпечени зоз иножемства, почало заверанє пиньвица була заварта же би вецей нє грожела цалому будинку.

