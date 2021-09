Почали пририхтованя за преславу 100-рочнїци СД „Русинˮ и ФК „Русинˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди преславйованя 100-рочнїци од снованя Спортского дружтва Русин и Фодбалского клубу Русин, хторе будзе отримане 2023. року, пияток 10. септембра, у просторийох Месней заєднїци у Руским Керестуре, отримана перша схадзка на хторей було бешеди о пририхтованьох за тоту преславу.

На схадзки догварене же би предсидатель Орґанизацийного одбору тей Манифестациї бул Яким Грубеня, за подпредсидательох вибрани – Владимир Олеяр, Тихомир Медич и Янко Хома, а за секретара Одбору вибрани Михайло Пашо.

Окрем вибераня руководзацих, на схадзки порадзене и же би ше формовали и рижни други одбори хтори буду задлужени за орґанизацию Манифестациї, а кажди ддбор будзе мац обовязку направиц и финансийни план спрам хторого ше, у догварки, будзе розподзельовац достати средства.

Присутни на схадзки предложели же би Манифестация була отримана вяри у Спортскй гали, же би тирвала през два днї, а на хторей би спортисти зоз каждей секциї отримали по єдно змаганє.

Окрем спортских бавискох, у планє и шветочна академия на хторей буду додзелєни припознаня, будзе презентовани и звит о 100-рочней роботи СД и ФК Русин, заплановани и културно-уметнїцки змисти, а на схадзки найвецей бешеди було о видаваню моноґрафиї хтора обєдинї шицки конари спорта, хтори исную од 1923. року у Руским Керестуре.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)