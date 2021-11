Почали пририхтуюци роботи на вибудову Спомин парку у Кули

КУЛА – Пририхтуюци роботи на вибудови Спомин парку у Кули, на углу улїцох Маршала Тита и Стевана Сремца, почали того тижня.

Локална самоуправа жада подзвигнуц спомин-означенє на здогадованє шицким хтори свойо животи дали же би одбранєли свою жем и шлєбоду, у войнох дзеведзешатих рокох прешлого вику..

Проєкт поробел С.З.Б.Р. Баминґ, а главни проєктант архитекта Кароль Пиокре. Окончователь робоотх Сомборел ектро д.о.о. Сомбор, а конєц роботох заплановани за 31. януар 2022. рок, кед хвильово обставини допуща.

