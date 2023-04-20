Почали прияви за приємни испити за специялизовани штреднї школи

СЕРБИЯ – Прияви школярох за покладанє приємних испитох за упис до специялизованих оддзелєньох ґимназийох, як и за уметнїцки штреднї школи, почала 18. априла, а будзе тирвац по 24. април.

Електронске приявйованє кандидатох окончує ше на порталу Моя штредня школа, односно прейґ налогу котри на тим порталу ма родитель, лєбо други законски заступнїк зоз шифру котре дзецко ма за есДньовнїк (електорнски дньовнїк), лєбо за налог на Националним порталу за електорнску идентификацию еID.gov.rs.

Кед школяре нє вихасную можлївосц електронского приявйованя, за покладанє приємного испита ше можу приявиц и у школи у котрей покладаю испит – 21. и 24. априла.

Покладанє приємних испитох будзе орґанизоване у штреднїх школох од 12. по 21. май, а школяре свойо резултати годни видзиц на порталу Моя штредня школа.

З прелиминарним планом уписа за школски 2023/24. рок предвидзени коло 4.500 места у специялизованих оддзелєньох ґимназийох за математику, физику, ґеоґрафию, историю, рахункарство и информатику, биолоґию, хемию, сценску и аудио-визуелну уметносц, филолоґийни науки, билинґвални оддзелєня, як и за уметнїцки штреднї школи – подобово, балетски и музични.

За специялизовани ґимназиї и оддзелєня и уметнїцки школи потребне же би школяр положел и приємни испит з котрим ше преверюю схопносци и способносци школярох.