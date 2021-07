Почали язични роботнї руского язика на Штранду

НОВИ САД – У рамикох манифестациї „Под корунами на Штранду” пондзелок почали роботнї руского язика, на хторих язични консултант Блаженка Хома Цветкович.

Роботнї ше отримую кажди роботни дзень од 19 до 20 годзин у библиотеки на Штранду, на нїх маю право участвовац дзеци котри нє знаю бешедовац по руски, а кельо научели буду мац нагоду превериц у соботовим квизу.

На початку тогорочней манифестациї перше отримани роботнї ученя нємецкого и словенацкого язика, а остатнього тижня годно научиц и знаковни язик.

Того року буду орґанизовани и роботнї за младих од 13 по 19 роки, дзе од 5-30. юлий буду мац интензивни курс румунского язика.

Манифестация тирва по 31. юлий.

Квиз ше каждей соботи будзе отримовац на локалитету Рим при Беочину, о чим ше вецей мож информовац на Фейсбук боку манифестациї.

Покровитель манифестациї Город Нови Сад односно городска Управа за културу, орґанизатор Герор Медия Понт, а потимую ю числени партнере.

