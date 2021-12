НОВИ САД – Пияток, 3. децембра, у просторийох Руского културного центра, отримана 7. схадзкa Управного одбору Дружтва за руски язик, литературу и културу и почали 31. Днї Миколи М. Кочиша.

Схадзка Управного одбору Дружтва мала пейц точки на дньовим шоре, а на предклад предсидательки Блажени Хома Цветкович додата ище єдна точка на дньови шор, а то о видавательней дїялносци Дружтва у периодзе од 2020. по 2022. рок. Єдногласно прилапени Записнїк зоз 6. схадзки УО Дружтва и звит о активносцох Дружтва медзи двома схадзками. Ирина Папуґова сообщела присутним же Дружтво за руски язик, литературу и културу достало Припознанє компаниї за сиґурносц CompanyWall d.o.o. хторе ше додзелює орґанизацийом хтори зоз своїм дїлованьом витворюю високи критериюми и други дїловни стандарди, и з тей нагоди подзековала Любици Малацковей и єй аґенциї на сотруднїцтве.

На початку другей точки зоз минуту цихосци дата почесц длугорочному членови Дружтва Владимирови Задрипкови (1941–2021) зоз Бачинцох. Надалєй слова було о тим же пре епидемию заплановани активносци означени по секцийох и информативно прейґ електронских медийох. Тиж порадзене же ше на подобни способ означа и реализую и наиходзаци збуваня и рочнїци, хтори заплановани у програми активносцох Дружтва, а було бешеди и о нових виданьох.

Зоз стихами Миколи М. Кочиша почала Манифестация 31. Днї Миколи М. Кочиша и з тей нагоди представени нови виданя – Зборнїк роботох Studia Ruthenica число 27, кнїжка Блажени Хома Цветкович Язични аларм – поради з язика и Мултиязични часопис Нови мост числа 5,6 и 7.

У рамикох тей манифестациї на вовторок 7. децембра ше нащиви школярох хтори уча руски язик у Савиним Селу, а 11. децембра школярох хтори уча руски язик у Вербаше.

