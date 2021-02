Почало вакцинованє з другу дозу вакцини

ЖАБЕЛЬ – У општини Жабель єст коло 171 активни случаї особох котри инфицировани и тестирани на присутносц актуалного вирус Ковид-19. На основи того податку, у тим тижню ше число новоинфицированих тестираних звекшало за седем, поровнуюци з тижньом пред тим.

У Дому здравя Жабель стреду, 10. фебруара, почало вакцинованє зоз другу дозу вакцини. По пияток першу дозу векцини прияли коло тисяч особи, а другу дозу котра ше дава три тижнї по доставняю першей дози коло тристи особи.

За вакцинованє ше мож приявиц на урядовим сайту еУправи и на число телефона 0800/222-334. Число телефона централизованей Ковид-амбуланти Дома здравя у Жаблю 064/805-72-36, а роби од 7 рано по 19 годзин вечар.

