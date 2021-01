ШИД – Вчера дополадня у Доме здравя почало вакцинованє приявених пациєнтох з китайски вакцину, котру достали 50 од 75 приявених пациєнтох.

Початок вакционованя нащивел Зоран Семенович, предсидатель Општини Шид и прешвечел ше же ше вакцинованє добре одвива.

Нєшка би требала сцигнуц и русийска вакцина, а обчекує ше и випорученє Файзеровей вакцини.

