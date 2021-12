Почало квеценє центру за наиходзаци швета

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди наиходзацих крачунских и новорочних шветох, тих дньох центер Руского Керестура достал нови декоративни прикраски, а у планє обновиц и потерашнї.

Прикраски зоз прикладнима мотивами за жимски швета, финансовала Општина Кула, а поставели их роботнїки ЯКП Руском, зоз помоцу Месней заєднїци Руски Керестур.

Центер оквецени зоз рижнима шветлоснима прикрасками хтори, як гварел секретар Месней заєднїци Михайло Пашо, тих дньох буду обновени и дополнєни зоз новима грушочками.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)