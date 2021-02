Почало контраченє огуркох корнишонох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох у Руским Керестуре почало контраченє кооперантскей продукциї огуркох корнишонох за 2021. рок.

Услугу одкупу понукаю подприємство Т-пам и Землєдїлска задруґа Керестурска паприґа, а на обидвох местох окрем сиґурного одкупу понукаю и законтрачену цену, порядне виплацованє, репроматериял, як и фахову аґрономску потримовку.

У Землєдїлскей задруґи Керестурска паприґа, огурки корнишони одкупюю за нємецку фирму Kühne, а по цени од 100 динари за килу за 1. класу, 48 динари за 2. класу и 14 динари за 3. класу, док у подприємстве Т-пам, цени огуркох ше того року буду рушац подобно як и прешлого року, цо значи – 90 динари за 1. класу, 60 динари за 2. класу и 20 динари по кили за 3. класу. Шицки огурки сортирани до трох класох.

Заинтересовани треба же би ше явели по конєц марца.

