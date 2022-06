Почало мото стретнуце у Коцуре

КОЦУР – Уж традицийне мото стретнуце, з нагоди родзеного дня коцурского Мото клуба „Пеґасус”, почало вчера, 3. юния, у дворе просторийох клуба, при стадиону Фодбалского клубу „Искра”.

Моторкаше зоз жеми и иножемства у ранших годзинох уж почали сциговац до валалу, а домашнї их, як и звичайно, дочекали зоз добру рок музику и традицийним полудзенком. Першого вечара за шицких нащивительох наступел и „Marezi Bend”, а друженє байкерох ше предлужи и нєшка.

Од 16 годзин по валалских улїчкох будзе дефиле моторкашох, потим и полудзенок, а у вечарших годзинох, од 21 годзин будзе отримани концерт ґрупох „Nešto između” и „Rock trajanja”.

Домашнї поволую шицких заинтересованох же би ше придружели мото стретнуцу, уход шлєбодни як и каждого року, а окрем друженя, шицки присутни годни уживац у моторкох и рок музики.

