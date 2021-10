ШИД – Почало оправянє драги од Бельнячи на виходзе зоз Шиду ґу викенд населєню Лїповача.

Як скорей нависцели зоз локалней самоуправи, драга будзе насипана зоз такволану ризлу, а длужина драги коло 1.750 метери.

Зоз локалней самоуправи обвисцую гражданох же би хасновали драгу до Лїповачи прейґа Беркасова покля спомнути роботи нє буду закончени.

