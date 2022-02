Почало орезованє конарох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера у Руским Керестуре предлужена акция орезованя конарох хтора почала прешлого року у юнию, и часточно закончена у єдней часци валала.

Прешлого року орезованє конарох окончене у улїци Маршала Тита, на боку парних числох, як и у улїцох – Лоле Рибара, Ленїновей, Янка Тота Боґмека и Сопки Йовґена, а у наиходзацим периодзе ше акцию будзе окончовац у шицких других улїцох у валалє.

До акциї уключени ЯКП „Руском”, Месна заєднїца, як главни орґанизаторе, потим ЯКП „Комуналєц” зоз Кули и Електродистрибуция Вербас, волонтере – Владимир Гарди, Мирко Фекете и Зоран Дудаш, як и члени Церковного одбору, ЗСР „Коляк”, Добродзечного огньогасного дружтва и польопривреднїки з валау.

Потреба за таким ушройованьом валала настала понеже конари дорушовали електрични дроти на бандерох, цо представяло опасносц за гражданох, а проблем окреме кулминовал тей жими кед ше у єдним дню случело же на трох местох пришло до пуканя дротох. Тиж, єдна од причинох и тота же ше у валалє хаснує вше векшу польопривредну механїзацию хторей завадзаю конари понад драгох.

З тей нагоди секретар МЗ Михайло Пашо апеловал на валалчаньох же би пре драстичне орезованє мали порозуменя, понеже ше древа нє годно орезовац каждого року пре нєдоступносц потребней механїзациї, як и же би у будуце древа садзели цо далєй од електричних дротох, або же би то були древа нїзшого росту и зоз меншу коруну.

По словох орґанизаторох акциї, орезованє конарох ше будзе окончовац през викенд у фебруару, под условийом же хвиля дошлєбодзи, а орґанизаторе апелую и на тото же би опрез каждого обисца домашнї позберали конари, а кед до вовторку то нє зробя, позбера их Руском и одвеже людзом хторим су потребни за огрив.

