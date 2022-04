Почало поставянє нових облакох на будинку Дома култури

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох, на будинку Дома култури у Руским Керестуре, почало поставянє нових облакох, а средства обезпечени зоз буджету локалней самоуправи.

Як уж наявйоване за руски медиї, замена облакох будзе коштац милион и 944 тисячи 377 динари, 75 одсто средствох за спомнути роботи вимирени, а остаток будзе виплацени по законченю роботох.

Роботи буду закончени по конєц априла, а после замени облакох, у плану и замена уходних дзверох до Клубу 10 и уходних дзверох до Велькей сали, чия реализация ше обчекує шлїдуюцого року.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)