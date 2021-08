Почало предаванє членских карточкох ФК „Искра”

КОЦУР – ФК Искра и того року почина предавац членски карточки шицким любительом фодбалу и людзом добрей дзеки котри жадаю помогнуц свойому фодбалскому клубу.

Шицки котри жадаю купиц членску карточку, котра кошта 1.000 динари, можу ше явиц було котрому членови управи клуба.

Предаванє членских каточкох будзе и на самим стадиону док ше будзе одвивац даєдно першенствене змаганє, лєбо мож тоти средства уплациц на рахунок клуба 160-927971-63, доказ о уплати треба послац на имейл fklubiskra@gmail.com, а потим карточка будзе и виробена.

