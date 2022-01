Почало робиц шлїзкалїще у Кули

КУЛА – У дворе основней школи Иса Баїч у Кули, вчера отворене традицийне шлїзкалїще.

Орґанизаторе, Туристична орґанизация Кула и Општина Кула, визначую же ремонтованє шлїзкалїща поробене же би сезона корчоляня почала скорей, алє пре температури хтори були нєобчековано високи за тоту часц рока, початок сезони мушел буц преложени.

Зоз Туристичней орґанизациї поручую же и того року и корчолянє и корчолї буду безплатни, як и прешлих рокох, а обчекує ше и роботу безплатней школи корчоляня за младших од 18 роки.

Шлїзкалїще за нащивительох будзе отворене кажди дзень од 16 по 20 годзин покля, за тото, хвильово условия буду вигодни.

