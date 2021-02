Почало ровнанє дильовох у керестурским хотаре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох почала велька роботна акция ровнаня дильовох у керестурским хотаре хтору вєдно окончую валалски польопривреднїки на чолє зоз Месну заєднїцу як орґанизатором.

Акция почала зоз завожованьом дильовох зоз глїну хтора по валалє остала од знїманя банкинох. Глїну збера вельки утоварйовач котри анґажовани зоз ЯКП Комуналєц з Кули, пребераю ю парасти на свойо трактори и прикочи, и зоз своїм горивом, одвожа по хотаре.

Акция барз добре орґанизована, и роботи швидко напредую, а координує ю секретар МЗ Михайло Пашо, а барз вельке одволанє и керестурских парастох.

Глїну ше почало зберац зоз улїцох з окраїска валала, та и вчера робене на улїци Ирини Провчи за беґельом, дзе з лївого боку на таки способ скоро за 2 метери преширена драга, так же ше посцигує два хасни нараз.

Роботи на Ирини Провчи вчера нащивел и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич, понеже и Општина за тоту вельку акцию донира часц нафти. З тей нагоди предсидатель обецал же ше цо скорей окончи и оправянє драги у тей улїци хтора у приоритету за саниранє.

По словох секретара Пашу, акция ровнаня дильовох тераз у першей фази, будзе ше робиц далєй як годно у зависносци од хвилї и од одволаня парастох хтори уж починаю и з ярнїма роботами. Вон поволує же ше и далєй до акциї мож уключиц и зоз пенєжним прилогом у Здруженю паприґарох Капсикум анум, и у подприємствох Т-пам и Изґлед.

