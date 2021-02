Почал Вельконоцни пост

РУСКИ КЕРЕСТУР – У катедралней церкви св. оца Миколая нєшка на 17 годзин будзе перша Служба Божа преждеосвящених дарох, понеже пондзелок 15. фебруара у керестурскей парохиї по григориюнским календаре почал Вельки пост.

Вельконоцни пост то 40 дньови период пред шветом Пасхи тє. Велькей ноци, кед ше вирни зоз окремнима духовнима намаганями, як и одреканями, пририхтую за тото швето.

У Вельким посце забранєни час за свадзби и явни вешеля, стредами и пиятками ше посци по било, а гевти днї по виборе вирних. Преждеосвящени Служби Божо буду лєм пиятками, а нє и стредами як скорей.

Велька ноц того року по юлиянским календаре пада 4. априла.

