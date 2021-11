Почал проєкт Добре за добро

РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурскей парохиї св. оца Миколая тих дньох основане Дружтво св. Миколая, з потримовку нового пароха о. Владислава Варґу.

Шестра Авґустина потолковала же дзеци котри нащивюю духовно-пасторални центер Йосафата, источашнє и члени Дружтва св. Миколая. Вони ше буду намагац помагац своїм ближнїм прейґ рижних проєктох и буду ше баржей анґажовац у активносцох на дзецинскей, полдванастовей Служби Божей.

Уж тей нєдзелї члени Дружтва участвовали як швичкаре, а то обичай котри останїх рокох бул занєдзбани у керестурскей церкви.

Попри тим, центер Йосафата розпочал ище єден проєкт Добре за добро з котрим ше жада помогнуц чежко хорим дзецом. Кажде хто ше жада уключиц до того проєкту, може у центру направиц окремни прикраски, вишиц ґомбулю, направиц розгляднїцу… Направене ше преда, а з пенєжом котри ше назбера помогнє ше лїченю хорих дзецох.

По словох ш. Авґустини, стретац ше будзе у центру Йосафата каждого вовторку и штвартку од 9 до 12 и од 14 по 17 годзин.

