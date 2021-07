Почал Турнир у малим фодбалу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Турнир у малим фодбалу 3 на 3, почал вчера, у Старей школи, а такой першого вечара одбавени три змаганя.

На Турнир ше приявели 12 екипи, од хторих єдна з Кули, єдна з Вербасу, а гевти з Руского Керестура, а главни орґанизаторе Турниру Яни Хома и Деян Надь.

Екипи розподзелєни до двох ґрупох – ґрупи А и ґрупи Б, а такой першого дня, односно вчера, одбавени три змаганя – Бока Юниорс – Войводина 8:3, Буковача – Пичи Банґош 10:1, и Спортске Здруженє Ясике (Вербас) – Телетабиси 4:2.

Бави ше два раз по 10 минути, та ше у каждей ґрупи бави по системи кажде з каждим.

Отримани и жреб, а розпорядок змаганьох одредзени по штварток покля ше одбави ґрупна фаза, на пияток будзе штварцина финала, а на соботу будзе отримане полуфиналне и финалне змаганє.

До штварцини финала войду штири найлєпши екипи з ґрупи А и з ґрупи Б, а за найлєпши екипи обезпечени побиднїцки погар, як и пенєжни награди.

Награда за перше место виноши 100 евра и ґайба пива, за друге место 60 евра и палєнка, а трецопласовани достаню 40 евра и безалкоголни пива.

Змаганя починаю од 20,30 годзин у Старей школи, а уход за шицких нащивительох шлєбодни.

