Почал упис до першей класи ОШ

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней школи Петро Кузмяк вчера почал упис дзецох до першей класи хтори почню ходзиц до школи од септембра, 2021/22. школского року. Перши дзень ше уписали тройо школяре, а приявени 30 будуцих першокласнїкох.

До першей класи ше уписую дзеци народзени од 1. марца 2014. по 1. марец 2015. року, а термини за упис у тей школи розпоредзени по конєц мая.

Документи хтори потребни обезпечує сама Школа по службеней длужносци, а родичи муша принєсц лєм потвердзенє о лїкарским препатрунку дзецка при педиятрови.

Родичи дзецко мушели приявиц прейґ еУправи и вибрац термин за упис котри понукла керестурска Школа. На упис родичи приходза до школи а приводза и дзецко, котре теди буде тестиране, цо окончує педаґоґиня Школи Мария Шанта.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)