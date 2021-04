Почал упис до предшколских установох и у вербаскей општини

ВЕРБАС/КОЦУР – Першого дня априла почал упис дзецох до предшколских установох за шлїдуюци школски рок. Тото право можу вихасновац и родичи дзецох з подручя општини Вербас котри жадаю уписац свойо дзецко до Предшколскей установи „Бошко Буха”. У тей установи запровадзени шицки нєобходни пририхтованя за упис, алє як и прешлого року, подношенє и евидентованє вимогох ше будзе окончовац прейґ порталу еУправи.

По пополньованю електронского формулару на сайту еУправа, родичи нєобовязни остарац ше о другей документациї (вивод зоз матичней кнїжки народзених, уверенє о пребувалїщу и занятосци), тоти податки буду обезпечени по урядовей длужносци.

По словох помоцнїка директора ПУ „Бошко Буха” Вербас Небойши Дешича, упис дзецох ше орґанизує у шицких 12 обєктох тей установи. Родичи треба же би ше реґистровали на тим порталу, а упис будзе тирвац од 1. по 30. април. Право уписац ше маю дзеци старосци од єдного до шейсц и пол рока. Дзеци котри народзени 2014. и у януару лєбо фебруару 2015. року маю обовязни упис прето же починаю зоз пририхтуюцу предшколску програму, визначел Дешич.

До тей Предшколскей установи прешлого року уписани коло 1.400 дзеци, а компетентни ше наздаваю же приблїжне число дзецох будзе уписане и у шлїдуюцим школским 2021/2022. року.

Предшколска установа „Бошко Буха” ма седем обєкти у Вербаше, покля ше ище пейц обєкти находза у населєних местох вербаскей општини. У случаю же придзе до даяких пременкох пре хвилькову ситуацию зоз епидемию, родичох буду благочасово информовац компетентни зоз тей установи. Шицки додатни информациї родичи можу достац и на число телефона 021/ 705 100.

