ДЮРДЬОВ – У дюрдьовскей Основней школи Йован Йованович Змай вчера, 1. априла почал упис школарох до першей класи за школски 2021/2022 рок.

За упис потребне явиц ше секретарови Школи на число телефона 021/2939-033 кажди роботни дзень од осем по штернац годзин.

Упис будзе тирвац по 31. април.

