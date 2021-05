СЕРБИЯ – Вчера, 30. априла, почал ярнї одпочивок за школярох основних школох, а закончує ше 7. мая. Перши наставни дзень на пондзелок, 10. мая.

Школяре штреднїх школох наставу нє маю од вчера по вовторок, 4. май. Перши наставни дзень на стреду, 5. мая.

