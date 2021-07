Почал 14. Младежски волонтерски камп

РУСКИ КЕРЕСТУР – Традицийни 14. Младежски волонтерски камп Лєто у Руским Керестуре 2021 у орґанизациї Туристичного здруженя Руски Керестур, почал вчера 26. юлия и будзе тирвац по 7. авґуст.

Того року, Камп ше отримує у сотруднїцтве зоз НВУ Руске слово, та главни задаток волонтерох ушорйованє Архиву Руского слова у дописовательстве у Руским Керестуре, а пре епидемийну ситуацию, Камп того року локалного характеру, односно без волонтерох зоз иножемства.

Под час Кампу, отримує ше такволани Базар старих виданьох Руского слова, дзе гражданє можу присц до парку и вжац старши виданя новинох, часописох и календарох Руского слова хтори звишок у архиви тей Установи.

Першого дня Кампу волонтере мали задлуженє паковац архивни материял и винєсц прикладнїки старших виданьох до парку у центру валала, а окрем того волонтере виношели и стари мебель, стари рахункари, як и дуркаци машинки од хторих даскельо подаровани, даскельо буду зачувани у Музейней збирки, а даскельо винєшени на старе желєзо, у чим зоз превозом помогло ЯКП „Руском”.

За участвованє на Кампу того року приявели ше 12-ецеро волонтере зоз Руского Керестура, а участвую и члени Здруженя Пакт Рутенорум.

