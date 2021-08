Почал 14. „Тамбурка фест”

НОВИ САД – Вчера, 19. авґуста, пред вечаром по новосадских улїцох прешли тамбурово банди и фиякери, а рушели на 18 годзин од Хотела „Нови Сад” ґу Штранду, же би тамбурово оркестри предлужели грац на Площи шлєбоди и на отворених лєтних терасох у Улїци Змай Йововей и Дунайскей.

Зоз такволаним уводним вечаром започал 14. Тамбурка фест, хтори будзе тирвац по соботу, 21. авґуст.

Официйне отверанє наявене за нєшка, пияток 20. авґуст, на Петроварадинскей твердинї зоз наступом Анадолийского дуйного квинтету зоз Турскей, а за найлєпшу тамбурову банду буду ше змагац пейц оркестри. У ревиялней часци наявене же наступи женски тамбурови оркестер Ла банда, и же концерт отрима Влатко Стефановски трио у провадзеню тамбурового ансамбла Велос.

На соботу, 21. авґуста, будзе виберанє найлєпшого вокалного солисти и найлєпшей новей авторскей тамбуровей шпиванки, а наступя 12 виводзаче. У ревиялней часци будзе участвовац Милица Доскович, членїца опери Сербского народного театра, Бранко Бака Йованович, виртуоз на тамбурки и концерт отрима Саша Матич зоз своїм оркестром и у провадзеню тамбурашох.

