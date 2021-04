Початок масовней имунизациї

ШИД – Штаб за позарядово ситуациї општини Шид обвисцел гражданох же од 8. априла почала масовна имунизация жительства зоз вакцину „Синофарм” процив вируса корона, сообщене на општинским сайту, з подписом команданта Штабу за позарядово ситуациї Зорана Семеновича.

Општина Шид у сотруднїцтве з Домом здравя почала масовну имунизацию у валалских здравствених амбулантох шидского Дома здравя. На вакциналних пунктох можу ше вакциновац шицки гражданє хтори то сцу.

Масовна вакцинация предвидзена по розпорядку Штаба за позарядово ситуациї општини Шид, хторого мож видзиц на сайту Општини Шид и на огласних таблох месних заєднїцох.

У Шидзе и далєй у функциї вакцинални пункт у Дому здравя Шид.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)