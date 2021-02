Початок роботох на диґитализациї Кули

КУЛА – Предсидатель Општини Кула, Дамян Милянич вчера ше стретнул зоз представнїком компаниї Телеком Сербия Срдяном Ковачевичом, руководительом оддзелєня за планованє и вибудов у Заходнобачким округу, хтори винєсол плани вибудову оптичней мрежи у Кули.

Ковачевич за локални медиї виявел же им конєчни циль вибудовац найвекшу оптичну мрежу у Сербиї, хтора задоволї шицки потреби терашнїх и будуцих сучасних пошореньох и апликацийох, як и же хасновательом будзе понукнути барз швидки и стабилни интернет од 1.000/100 Мб/с, без огляду на локацию на хторей ше находза и на число пошореньох хтори приключени на МТС оптичну мрежу.

Ковачевич додал и же трошки подполного преруцованя хасновательох зоз бакарней на оптичну мрежу пребера Телеком Сербия.

Пре ширенє оптичней мрежи у Кули наявене же дзепоєдни улїци у центру Кули буду розкопани, роботи буду подзелєни до вецей фазох, а початок роботох ше обчекує такой после шветох.

