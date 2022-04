Початок ярнєй часци сезони обецує

НОВИ КНЕЖЕВАЦ/РУСКИ КЕРЕСТУР – Перше змаганє у ярнєй часци першенства Рукометней лиґи Сивер, односно 9. коло, рукометаше Русину одбавели тей соботи у Новим Кнежевцу дзе ше стретли зоз домашнїм Обиличом и звладали го зоз резултатом 28:22 (15:9).

З оглядом же у спомнутей лиґи єст нєпарне число екипох, нашо рукометаше у першим, односно 8. колу, а хторе отримане прешлого викенду, були шлєбодни.

За нєполни штири минути як почало змаганє, зоз ґолами Югика (2), Микити и Раца, Русин почал водзиц зоз 4:0. Такой на початку ушлїдзел и тайм-аут за домашнїх, хтори „змирююˮ бависко. Штредком першого полчасу зменшали резултат на 7:8 за госцох. После того резултату, Русиновци по конєц першого полчасу правя прешвечлїву розлику од 15:9 на свой хасен.

Друга часц змаганя була лєм формалносц, понеже ше розлика од 6 ґолох за Русин лєм отримовала.

Русин наступел у составе – Даниєл Милинкович, Михайло Мудри, Виктор Микита 5, Иван Рац 3, Борис Югик 3, Филип Орос 6, Петар Пирожек, Иґор Варґа 3, Стойков Неманя, Филип Тома 4 и капитен Славко Гербут 4 ґоли.

У шлїдуюцим 10. колу до Спортскей гали приходзи екипа зоз Зомбора, хвильково першопласована на таблїчки, та би младим рукометашом добре пришла потримовка керестурскей публики у цо векшим чишлє.

