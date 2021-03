Початок хтори обецує

КУЛПИН – На нєдзельовим змаганю, хторе отримане 7. марца у Кулпину, ФК Русин одбавел перше змаганє у ярнєй часци першенства Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, у хторим победзел домашнї ФК Кулпин, а з резултатом 3:1 (1:0).

У интересантним бависку з обидвох бокох, Русиновци свойо нагоди вихасновали, док ше то домашнїм нє удало, дзекуюци розположеному ґолманови Калиничови.

Русин перши ґол дал даскельо минути пред концом першого полчасу, а найсхопнєйши у тей часци змаганя бул млади Иван Рац. Такой на початку другого полчасу, у 47. минути, Даноєвич дава други ґол, же би у 60. минути Саянкович запечацовал судьбу домашнєй екипи. Хвильково Русин остал на 4. месце зоз 35 бодами, а од 2. места заостава лєм 3 боди.

Русин наступел у составе – Калинич, Кочиш, Голик, Ланчужанин, Вуйович В., Павлович, Вуйович Ф., Чернок (Малацко), Даноєвич (Саянкович), Бранкович, Рац (Будински), а на замени – Тома Ф., Саянкович, Будински, Джуджар, Малацко, Боднар, Тома С.

На нєдзелю, 14. марца, до Керестура приходзи екипа зоз Бачкого Маґличу, а змаганє на Ярашу почнє на 14,30 годзин.

