Починаю духовни вежби – Водицов камп

РУСКИ КЕРЕСТУР – Духовни вежби за дзеци и младих, або Водицов камп, почина на пияток 29. юлия и будзе ше отримовац по нєдзелю, 31. юлий. Сход учашнїкох у Водици на 16. годзин, а тема кампу „Мария модел совершеного чловека”.

На камп свой приход наявели млади зоз Сримскей Митровици, Бачинцох, Суботици, Беоґраду, Канади, Дюрдьова, Вершцу, Коцура и домашнї з Руского Керестура.

Без огляду на отримованє Кампа на соботу, 30. юлия, Служба як и звичайно у Водици на 19 годзин. На нєдзелю Служба Божа на 11,30 нє будзе у церкви, алє у Водици. Присц можу шицки заинтересовани.

Кед же дахто жада помогнуц отримованє кампу, може помогнуц у догварки зоз Каритасом, або ше порадзиц на парохиї.

