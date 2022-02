Починаю Задушни соботи

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая у Руским Керестуре почина тогорочни циклус Задушних соботох, литурґийних молитвох за покойних. Перша будзе 19. фебруара и Служба Божа будзе рано на 8 г у катедралней церкви.

Пияток пред тим, на 16,30 годзин будзе и парастос за шицких покойних записаних до грамоталней кнїжки, а хто ище жада, тих дньох може своїх покойних пойсц записац до тей кнїжки на парохийним уряду.

Циклус пейц Задушних соботох вязани за швето Велькей ноци, и розпоредзени є пред початком Велького посту аж по швето Шицких святих. На Задушни соботи на Службох Божих, наша Церква ше модлї за души своїх покойних парохиянох.

У шицких наших парохийох котри ше притримую юлиянского календара, циклус задушних соботох почнє о тидзень, 26. фебруара.

