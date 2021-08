Починаю и „Днї керестурскей паприґиˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Туристично-привредно-културна манифестация Днї керестурскей паприґи будзе отримана нєшка у Руским Керестуре.

Програма почнє на 11 годзин кед предвидзене стретнуце одкупйовачох и продуковательох паприґи у центру валала, а потим будзе виход на терен и обиходзенє вецей польох под паприґу, як и двох оглядних польох фирмох Timac Agro Balkans и ZKI.

На 13 годзин будзе вистава паприґи и продуктох зоз паприґи и другей желєняви, як и домашнїх продуктох, старих ремеслох и сувенирох, а нащивтелє буду мац нагоду покоштовац и даєден спомедзи вецей файтох специялитетох з меса як цо – швиньски паприґаш, паприґаш з говедзини и овчецини, рибов котлїк, варена капуста, прашата на рожню, баранчецина и печени буяк.

Дефиле парадних запрагох Конїцкого клубу Русин и госцох клубу почнє на 17 годзин, а шветочне отверанє манифестациї и културно-уметнїцкей програми заплановани за 17,30 годзин.

Од 18,30 годзин почнє маскенбал за дзеци, после хторого буду додзельовани награди за найлєпшу маску, як и найчежшу паприґу, найлєпши штанд и найлєпши айвар.

На 19 годзин почнє музична програма и музика за розвагу, а на 21 годзин концерт отрима Милан Митрович.

Главни покровитель манифестациї Днї керестурскей паприґи Општина Кула.

И на тей манифестациї будзе поставени штанд зоз кнїжками НВУ Руске слово котри годно купиц по вигодних ценох.

