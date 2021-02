Почина реконструкция крижней драги у Кули

КУЛА – Предсидатель Општини Кула Дамян Милянич стретнул ше штварток, 25. фебруара, зоз представнїками Войпут-а, на котрей догварена реконструкция велькей крижней драги на виходзе зоз Кули спрам Червинки, цо окреме злєпша безпечносц учашнїкох у транспорту.

Як визначене на схадзки, слово о барз фреквентней крижней драги, у напряме Нови Сад–Зомбор, през хтору преходзи вецей од 200 тисячи жительох.

Тоти роботи залапя и реконструкцию дражки за пешакох и вибудов бициґлистичней дражки у улїчки Маршала Тита у Кули.

Под час виводзеня роботох транспорт будзе реґуловани зоз дочасово поставену транспортну сиґнализацию.

