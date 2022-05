Починаю роботи на вибудови витропарку „Кула 2”

КУЛА – Компания МК ґрупа и Финтел енерґия стреду11. мая, означели початок роботох на вибудови витропарку „Кула 2”, инвестициї хтора виноши 17, 5 милиони евра. Заплановане же би роботи на вибудови були закончени по конєц рока, а пущанє витропарку до роботи ше обчекує у марцу 2023. року.

Ґенерални директор Финтел енерґиї, Тицияно Дьованети, гварел за медиї же тота компания, вєдно зоз МК ґрупу, пионир у обласци обновююцих жридлох енерґиї и найзначнєйши нєзависни продукователь електричней енерґиї, на енерґетским тарґовищу Сербиї.

Витропарк „Кула 2” зоз капацитетом од 10 MW сербску електроенерґетску мрежу будзе подмирйовац зоз 28,6 GWh струї рочнє, цо еквивалент енерґиї хтору потроша 8 тисячи обисца.

На териториї општини Кула, попри витропарку, тоти два компаниї розвиваю и найвекши аґросоларни проєкт у Европи и перши на Балкану.

