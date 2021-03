Почина Вельконоцни пост

ЕПАРХИЯ СВ. МИКОЛАЯ – У нашей Епархиї св. Миколая у парохийох хтори ше ровнаю по юлиянским календаре, нєшка почина Вельки, або Вельконоцни пост. То штерацецдньови период пред шветом Воскресеня Христового – Пасхи, хтора того року будзе означена од 2. мая.

У Вельким посце Церква наклада на перши дзень Посту строги пост у єдзеню, а стредами и пиятками ше посци побило – без меса, а други днї по опредзелєню вирних.

Одреканя у Вельким посце нам помогню духовно ше змоцнїц, цо баржей ше приблїжиц ґу Господу Богу, стретац го особнє у своєй души цо частейше, у молитви, медитациї, читаню и розпатраню Св. писма и других духовних кнїжкох. То нє лєм вонкашнє одреканє од одредзеного єдзеня чи пица, од рижних приємносцох, анї нє диєта, алє акцент на духовней часци.

Найважнєйши плод посту то обновена любов ґу Богу и ближнїм.

