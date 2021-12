Почина виплацованє по 20 евра додатней помоци, перши на шоре пензионере

БЕОҐРАД – Виплацованє по 20 евра помоци гражданом почнє нєшка, кед их достаню пензионере, а 8. и 9. децембра и други гражданє.

За додатни 20 евра помоци ше, по податкох Министерства финансийох, приявели 99.157 гражданє Сербиї. Термин за приявйованє гражданох котри ше пред тим нє приявели за помоц 30+30 евра котру держава виплацела у маю и новембру, або у медзичаше постали полнолїтни, бул по 30. новембер.

Министер финансийох Синиша Мали гварел же за тоту миру потримовки опредзелєни 13,6 милиярди динари, а зоз виплацованьом того пенєжу ше закончує виплацованє у рамикох трецого пакету потримовки у тим року.

