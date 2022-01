Почина Дзецински куцик

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох парохийного Каритасу нєшка почина уж традицийни Дзецински куцик за дзеци основношколского возросту, будзе тирвац у чаше од 19 по 21 годзин, по пияток, 14. януар.

Дзецински куцик, традицийно орґанизую волонтере у чаше жимского розпусту, а того року за дзеци пририхтую рижни активносци зоз забавно-едукативним и духовним змистом. Даєдни з тих активносцох то: мадїоничар ,,Карло Вельки”, маскенбал, рижни дружтвени и детективски бависка, як и роботнї у котрих дзеци годни опробовац свойо практични схопносци.

Волонтере Каритасу поволую шицки дзеци же би ше пришли дружиц и хасновито препровадзиц часц жимского школского одпочивку.

