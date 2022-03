Почина закуп пиячного простору у Вербаше и Коцуре

ВЕРБАС/КОЦУР – По сообщеню вербаского ЯКП „Комуналєц”, шицки заинтересовани закупци годни резервовац пиячни простор за нову сезону по конєц чечуцого мешаца. Контракти о резервациї закупци годни подписац у службених просторийох пияцу по точно одредзеним розпорядку и старих ценох.

Продукователє и предаваче котри жадаю предлужиц предавац на пияцох у Коцуре лєбо Вербаше, треба же би обновели закуп пиячного простору, односно же би резервовали свойо место, а то важи и за закупцох, гварел инкасант Блаґоє Делибашич. Закупци контракти подписую на рок, а виплациц мож на вецей мешачни рати, у зависносци од виносу закупу.

У Коцуре контракти о резервациї пиячного простору годно заключиц на пияток, 18. марца, а у Вербаше контракти ше заключує на Вельким пияцу (соботами) 19. и 26. марца, як и на Малим пияцу (стредами) 23. и 30. марца.

Контракти ше буду заключовац наведзених дньох у периоду од 6 по 14 годзин, а вецей информациї шицки заинтересовани можу достац на число телефона 021/ 706 575, лєбо на дружтвених мрежох на боку ЯКП „Комуналєц” Вербас.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)