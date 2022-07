Почина манифестация Днї колонизациї у Коцуре

КОЦУР – КУД „Завичайне врело” зоз Коцура и Туристична орґанизация општини Вербас нєшка и ютре, 8. и 9. юлия, орґанизую манифестацию Днї колонизациї и з тей нагоди пририхтали богату дводньову програму.

Нєшкайша часц програми „Дзеци чуваре традициї – Дєрам” почнє на 18 годзин зоз дефилеом учашнїкох, а потим на 19 годзин будзе отримана културно-уметнїцка програма на площи пред Основну школу. Першого дня наступя КУД „Младен Стоянович” з Младенова, КУД „Бранко Радичевич” зоз Сириґу, КУД „Петар Петрович Нєґош” зоз Ловченцу, КУД „Жатва”, як и домашнї КУД „Завичайне врело” зоз Коцура.

Наютре на 9 годзин будзе одбавени турнир у малим фодбалу за младших когуцикох на стадиону ФК „Искра”, а пополадню, од 16 по 18 годзин, шицки заинтересовани буду у можлївосци нащивиц Етно клуб „Одняте од забуца”.

Од 18 по 21 годзин у центру Коцура будзе предайни базар, а од 18,30 почнє културно-уметнїцка програма на платоу опрез Школи. Того дня наступя КУД „Младосц” з Бачу, КУД „Напредак” Бушлетич зоз Босней и Герцеґовини, Країшска ґрупа „Дар завичаю” зоз Младенова, и коцурски КУД „Жатва” и КУД „Завичайне врело”.

По законченю програми, од 21 годзин, орґанизаторе пририхтали забавну програму зоз народнима шпивачами, та шицких присутних буду забавяц Ранко Станич Джими и Ґоци бенд.

(Опатрене 22 раз, нєшка 22)