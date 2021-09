Почина нови школски рок и за дзеци у Предшколскей установи

ВЕРБАС/КОЦУР – Предшколска установа „Бошко Буха” нєшка, 1 септембра, предлужує воспитно-образовну роботу у своїх обєктох у општини Вербас, почитуюци мири и препоруки Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою. Єден з тих обєктох и „Герлїчка” у Коцуре.

Пре реконструкцию штирох обєктох у Вербаше, того школского року придзе до вименки у роботи тей Предшколскей установи. Найобсяжнєйши роботи окончує ше на централним обєкту „Бубица”, дзе планована замена комплетней изолациї, облакох и дзверох, та тот обєкт виселєни и у нїм ше настава нє будзе одвивац. Роботи буду окончовани и на обєктох „Ливадица”,„Полетарац” и „Вила”.

Того року до Предшколскей установи у општини Вербас буду ходзиц 1.340 дзеци. Новосц же роботни час дзецинских заградкох предлужени за годзину, та ше активносци у шицких обєктох тей Установи убудуце буду одвивац през роботни днї рано од 5,30 по 16,30 годзин пополадню.

