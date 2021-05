Почина пията наукова конференция

НОВИ САД – Нєшка будзе отримана Пията руска наукова конференция за студентох, младих науковцох и фаховцох на 14 годзин прейґ платформи Зум.

На Конференциї буду участвовац млади науковци, виглєдоваче и студенти мср Ана Римар Симунович, Андрей Орос, мср Єлена Дудаш, Якуб Павляк, мср Доротеа Будински и мср Сашо Сабадош, а у Зборнїку зоз того сходу буду обявени и роботи Марини Сакач и мср Марини Шлемендер.

Будзе ше ю преношиц наживо на Фейсбук боку Заводу за културу войводянских Руснацох, як и часопису МАК.

Конференцию орґанизую Виглєдовацки круг, НВУ „Руске слово”, Завод за културу войводянских Руснацох и Оддзелєнє за русинистику, а главни координаторе мср Сашо Сабадош спред нєформалней орґанизациї Виглєдовацки круг и мср Мая Зазуляк Гарди спред мултимедиялного часопису МАК.

Пията руска наукова конференция за студентох, младих науковцох и фаховцох отримує ше у рамикох означованя 75-рочнїци НВУ „Руске слово”, дзе ношитель активносцох мултимедиялни часопис МАК.

У пририхтованю и Зборнїк зоз тей Конференциї, котри будзе нєодлуга после подїї обявени.

