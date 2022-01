СЕРБИЯ – Шицки державянє Сербиї, котри по 13. януар наполнєли 16 роки, односно шицки котри по тот датум нє наполнєли 30 роки, маю право на державну помоц од 100 евра.

Млади ше за тоту пенєжну помоц можу приявиц на порталу еУправи за трезор, од нєшка по 30. януар.

