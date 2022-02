ДЮРДЬОВ – У Културно-уметнїцким дружтве „Тарас Шевченко” у Дюрдьове почина робиц Драмска секция.

Хто заинтересовани ґлумиц, лєбо жадац дознац вецей информациї, може ше явиц на Инстаґрам бок mladez.djurdjov, або Валентини Салаґ (walentinaa_).

